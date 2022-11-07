تحدث الكاتب عبد الله بن بخيت عن انطباعه الأول لدى زيارته للبوليفارد للمرة الأولى، معبرا عن انبهاره بما رآه.

وقال ابن بخيت، خلال قناة MBC: “البوليفارد شيء في غاية الجمال والإبهار، كنت جاي على أساس أنه كويس وضيق عادي، ما توقعت أنه بهذا الحجم خاصة البحيرة والنافورة”.

​​​​​وأضاف: “رأيت النافورة في الدعاية وتوقعت أراها في الممرات، وأن الصورة مجرد دعاية، ولكن وجدتها حقيقة وواقع غير معقولة بصراحة”.

وتابع: “أنا راحت علي، زمان كان الشاب 20 و 30 سنة لا يجد شيء يستمتع به، ولكن الآن لديه مكان في غاية الجمال والإبهار يذهب إليه”.