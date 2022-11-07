تبدأ المملكة، اليوم الاثنين، استئناف استقدام العمالة من الفلبين، بمن فيهم عاملات المنازل، وتم تحديد الحد الأعلى لرسوم استقدام عاملات المنازل 17.2 ألف ريال غير شاملة قيمة الضريبة المضافة.

ووقع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، في وقت سابق، مع وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي، مذكرة تعاون حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية للمملكة.

وأوضحت المذكرة توافق رؤية الوزارتين في حماية الجوانب الحقوقية للعاملين، التي أشاد الجانب الفلبيني بتطورها بالمملكة، نظير ما شهده السوق من مبادرات وإصلاحات جذرية أدت إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين بما يتفق مع المواثيق الدولية.