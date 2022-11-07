يمتلك الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أغلى بوليصة تأمين على قدم لاعب في العالم، متفوقا على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد.

وأفاد موقع “ماركتينغ مايند” البريطاني، المتخصص في تقديم دراسات اقتصادية، بأن ميسي يملك بوليصة بقيمة 900 مليون دولار على قدمه اليسرى، ليتصدر قائد منتخب الأرجنتين قائمة أغلى اللاعبين على مستوى العالم.

وقال “ماركتينغ مايند” : “إن قائمة أغلى أقدام في العالم، التي يتصدرها ميسي، تضم 3 لاعبين، وهم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام صاحب بوليصة تأمين تبلغ 195 مليون دولار، والنجم كريستيانو رونالدو صاحب بوليصة 144 مليون دولار، ومن ثم الويلزي غاريث بيل رابعا بقيمة بوليصة 126 مليون دولار.