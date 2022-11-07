توسط ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان رؤساء الدول والحكومات لدى التقاطهم صورة جماعية في مقر قمة المناخ بشرم الشيخ.
وانطلقت اليوم النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة مشتركة بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
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فيديو | #ولي_العهد يتوسط رؤساء الدول والحكومات لدى التقاطهم صورة جماعية في مقر قمة المناخ بشرم الشيخ #محمد_بن_سلمان_في_شرم_الشيخ#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#الإخبارية pic.twitter.com/oXIFp1AlUQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 7, 2022
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