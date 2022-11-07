أعلنت “البحر الأحمر الدولية” (RSG) عن تعيين إحدى الشركات المتخصصة لتشييد واجهة مستدامة لمطار البحر الأحمر الدولي (RSI)، ويشمل ذلك تشييد سقف المطار.

وقال الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية جون باغانو: “نرسي معاييرَ جديدة في مجال الطيران المستدام، لذلك تشكل عمليات التطوير التي نقوم بها جزءاً جوهرياً لنجاح مساعينا المستدامة”.

وأوضح أنه أُخِذت التوجيهات المستدامة في الحسبان أثناء اختيار تصميم لمطار الواجهة الاستثنائية مستوحاة من جمال تضاريس الصحراء والواحات الخضراء والبحر، وستشيد الشركة المتخصصة سقف واجهة المطار الذي صمم صالاتٍ تماثل الكثبان الرملية المحيطة بالمطار في صورة متكاملة تجذب أنظار الزوار من لحظة وصولهم للبحر الأحمر.

وأشار إلى أنه اعُتِمد في تصميم مطار البحر الأحمر الدولي على المناطق المظللة ووسائل التهوية الطبيعية لتقليل الحاجة لاستخدام أجهزة التكييف، مفيداً أنه سيضم المطار خمس محطات صغيرة منفصلة، الأمر الذي سيتيح إغلاق أجزاء من المطار خلال مدد التشغيل المنخفض، وتقليل الحاجة لتبريد كامل أقسام المطار والتسبب بهدر الطاقة.

وأبان أنه سيُشغَّل المطار بالكامل بالاعتماد على الطاقة المتجددة، مما يدعم طموح وجهود “البحر الأحمر الدولية” للوصول لعصر الحياد الكربوني وتحقيق صفر انبعاثات كربونية في تصميم وتطوير وتشغيل المطارات.