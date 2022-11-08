حدد المجلس الصحي السعودي 6 فئات من الأشخاص أكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا الموسمية ونصحهم بالحرص على أخذ التطعيم.

والفئات الست هم مقدمو الرعاية الصحية، ثم النساء الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل، يليهم كبار السن من عمر 65 عاماً فما فوق، ثم الأطفال دون سن الخامسة، فالمعتمرون والحجاج، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب أو الرئتين كالربو، وأمراض الكبد أو الكلى المزمنة.

وأوصى المجلس بضرورة أخذ اللقاح والإكثار من شرب السوائل، مع الحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال، مع الاهتمام بالإجراءات الوقائية من العدوى التنفسية.