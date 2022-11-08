توفر شركة لامبورجيني العديد من الطرازات المختلفة داخل أسواق السيارات العالمية، مثل الايقونة هوراكان و افنتادور، بالإضافة إلى النسخة سيان الخارقة.

وتمكنت احدى شركات تعديل السيارات والتي تدعى 1016 Industries من عمل تصور لبعض الترقيات للسيارة، حيث ظهرت بنسبة كبيرة على الهيكل الخارجي.

وتستمد السيارة قوتها من محرك تيربو مزدوج ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي، قادرا على انتاج قوة قدرها 657 حصانا، و850 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

وتتميز السيارة لامبورجيني اوروس S المعدلة بجنوط رياضية مميزة يتراوح قياسها بين 23 و 24 بوصة ذات تصميم هندسي أنيق، بالاضافة إلى الكثير من اللمسات الخارجية المدعومة بالكاربون فايبر.

والجدير بالذكر أن سعر السيارة لامبورجيني اوروس S اجمالياً وصل إلى 193.076 دولار، بينما جاءت حزمة التعديلات بقيمة سعرية قدرها 40.915 دولار امريكي.