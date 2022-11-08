وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بـ”الحيوانة”، وذلك في كلمته الختامية قبل الانتخابات النصفية في البلاد.

وعلق ترامب على حادثة ضلع بها أحد رجال العصابات في أمريكا، قائلًا: “لقد ضربه على رأسه بعصا بيسبول وطعنه 32 بشكل وحشي، لقد كان حيوانا”.

وأضاف: “قالت نانسي بيلوسي أرجوك لا تصفهم بالحيوانات فهم بشر، فقلت لا هم حيوانات، لأنني أعتقد أنها حيوانة أيضا”، بحسب تعبيره، فيما تعالت هتافات وتصفيق مناصريه.

ومن الجدير بالذكر، أنه لم يُعلن ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه قال إنه سيُعلن عن أمر مهم الثلاثاء: “سأعلن عن أمر كبير جدًا الثلاثاء في 15 نوفمبر الجاري في مار آي لاغو، لا نريد أي شيء أن يلهينا عن أهمية يوم الغد”، في إشارة إلى بدء الاقتراع بالانتخابات النصفية الأمريكية.