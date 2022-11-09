أحبط رئيس نادي الهلال فهد بن نافل ، محاولات ومخططات الأندية البرازيلية الطامعة في الظفر بخدمات نجم الفريق ميشيل ديلجادو، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير إعلامية برازيلية أن جريميو حاول استغلال رغبة ميشيل في العودة إلى البرازيل، من أجل البقاء بجوار أسرته، ويسعى للظفر بخدماته في الشتاء.

وأوضحت، أن الهلال وافق على بيع لاعبه إلى جريميو إلا أنه طلب الحصول على ضعف ما دفعه إلى فلامنجو للتعاقد معه.

وكان الهلال قد دفع 45 مليون ريال برازيلي من أجل التوقيع مع ميشيل من فلامنجو، وهو ما يعني حصوله على 90 مليون ريال برازيلي للموافقة على رحيله إلى جريميو في الانتقالات القادمة.

وأشار الإعلام البرازيلي، أن إدارة جريميو عليها تغيير خططها والبحث عن لاعب آخر بدلا من ميشيل، خاصة أن سيناريو التعاقد معه أصبح صعبا.