قال عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي أن مكتب الملك سلمان في إمارة الرياض كان مرجع السكان لحل مشاكلهم في جميع القضايا.

وفي وقت سابق من اليوم، قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، اليوم، بزيارة لمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، شملت مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.

وأضاف “القاضي” أن زيارة خادم الحرمين تعتبر الثانية بعد عام 2019 التي كانت امتداد لعطائه للرياض في انطلاقتها الحضارية والثقافية والاقتصادية ودشن عشرات المشروعات وقتها فكانت تعتبر زيارة عمل وإنجاز.

وتابع أما زيارة اليوم زيارة تاريخ واستعادة للذكريات الجميلة ومواقفه مع الناس وحل مشكلاتهم.