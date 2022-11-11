تمكن الطالب في المرحلة المتوسطة، بلال الحجيلي، من حصاد المركز الأول بمسابقة الحساب الذهني والعقلي بالرياضيات الصينية.

كما حصد المركز الأول في الحساب الذهني في تايوان، والمركز الأول عربيا في وقت واحد، وهما الحساب والشعر، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وذكر أنه خضع لاختبار بها 50 سؤال، وكان زمن الاختبار3 دقائق، مؤكدا أنه تدريب على الحساب منذ أن كان بالصف الثاني الابتدائي، وذلك بمساعدة أحد معلمي مدرسته، مضيفا أنه تلقى دعم والديه.