وثقت مشاهد لحظة تساقط حبات البرد على مجموعة من المواطنين أثناء تناولهم العشاء في منطقة حائل، أمس الجمعة.

وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والرياح النشطة جنوب غرب منطقة حائل.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس أمس، عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)، وأجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء).

ويأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.