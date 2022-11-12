تحدثت الجوهرة السياري مساعد ملخص مصنفات فنية وأدبية- إدارة حق المؤلف، عن الترخيص الإلزامي لمصنفات حق المؤلف.

وتفصيلا، أوضحت “السياري”، أن لكل مؤلف نوعين من الحقوق حقوق أدبية وهى حقوق أبدية غير قابلة للتنازل ولا تسقط عن المؤلف في حياته وبعد مماته، بحسب برنامج “صباح السعودية”.

وذكرت أيضًا أن الحقوق المالية فهى قابلة للتنازل عن طريق الإرث أو الترخيص للغير ومن هنا ظهر مفهوم الترخيص الإلزامي، وهو يتيح منح ترخيص إلزامي دون موافقة صاحب الحق وفق شروط وضوابط وحالات محددة للترجمة والاستنساخ.