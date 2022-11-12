تنطلق غدا الأحد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1444هـ لنظام التعليم المدمج للصف الثاني ثانوي للمسارات التخصصية.

وسوف تستمر الاختبارات لمدة 4 أيام وتتزامن انطلاقتها مع انطلاقة الاختبارت الشفوية والعملية والمواد ذات الجانبين لنهاية الفصل الأول لكافة المراحل الدراسية الثلاث.

وأكدت وزارة التعليم على كافة المدراس الثانوية على أهمية رصد المعلم لدرجات أعمال السنة للطلاب المسندين له، وتشكيل لجنة للتعليم المدمج .

وتقوم اللجنة برصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني مشيرةً إلى أن المواد المستهدفة هي: علم البيانات ومقدمة في الأعمال والقرآن الكريم(2-1) ومبادئ الاقتصاد وقراءات (1) والهندسة وصناعة القرار في الأعمال.