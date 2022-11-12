أوضح تطبيق توكلنا أنه يمكن استعراض الحجوزات المتوفرة للدخول إلى الحرمين الشريفين بكل سهولة من خلال خدمة “أبلغني” في بوابة المناسك عبر ‎توكلنا خدمات.

وقال تطبيق توكلنا على حسابه في تويتر أن طريقة الدخول إلى الخدمة، تتم من خلال صفحة الخدمات الموجودة في الخدمات الدينية، ثم الدخول إلى بوابة المناسك.

وأضاف أن التطبيق يقوم بعرض صفحة البوابة، ويمكن الضغط على إصدار تصريح جديد، وعليه سيقوم التطبيق بتوجيهك إلى صفحة إصدار تصريح وزارة الحج والعمرة، ومن خلالها اختيار التصريح المراد، كما يعرض التطبيق التواريخ المتاحة