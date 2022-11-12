عاقبت محكمة أمريكية امرأة من تكساس تبلغ 29 عاماً بالإعدام لإقدامها على قتل امرأة حامل من أجل استخراج جنينها وسرقته.

تعود التفاصيل عندما أوهمت الامريكية تايلور باركر على مدى شهور حبيبها وأقاربها بأنها حامل،وكانت تظهر حملها المزيف في منشورات عبر مواقع التواصل حتى أنها اشترت بطناً منتفخاً من السيليكون. إلا انها في الواقع كانت عاجزة عن الإنجاب بسبب استئصال رحمها.

وبعد رصد باركر لمستشفيات الولادة ،قامت بزيارة سيدة ريغان سيمونز هانكوك في أكتوبر 2020، وهي امرأة تبلغ 21 عاماً كانت بلغت الأشهر الأخيرة من حملها، وطعنتها أكثر من مئة مرة قبل أن تفتح بطنها لتأخذ الجنين، ثم غادرت المنزل الذي كانت تنام في إحدى غرفه ابنة للضحية تبلغ ثلاث سنوات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على باركر وهي تقود سيارتها واضعةً الجنين على ركبتيها على بعد نحو 15 كيلومتراً من مكان وقوع الجريمة، وأكدت يومها أنها وضعت مولودها حديثاً، ولم يتمكن الطفل الذي أُدخل المستشفى من البقاء على قيد الحياة.