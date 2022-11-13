كشف متخصص بريطاني، عن تهديدًا خطيرًا يتربص بالقوات الأوكرانية في مواجهة سلاح الجو الروسي، حيث أن التقليل من أهمية قوة هذا السلاح قد تكون خطأ فادحُا.

وقال المتخصص في المعهد الملكي البريطاني المشترك للدراسات الدفاعية RUSI، جاستين برونك، في مادة خاصة بـ”The Spectator”:” أنّه يجب على الدول الغربية التي تدعم كييف، ألّا تنسى أن هناك تهديدًا خطيرًا للقوات المسلحة الأوكرانية في مواجهة سلاح الطيران العسكري الروسي.

وأوضح المتخصص البريطاني، أنّ الطائرات الروسية تتمتع بمزايا، سببت الخسائر الجسيمة التي تكبدتها القوات الأوكرانية.

وأضاف:” أن الاستراتيجية التي يتبعها الطيارون الروس تثير المخاوف، فهم يستخدمون مهاراتهم بكفاءة في ساحة المعركة.”

يُذكر أن وزارة الدفاع، قالت في وقت سابق أن مقاتلة روسية أسقطت حوامة “مي-8” أوكرانية في منطقة زابوروجيه.