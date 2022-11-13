وثق مقطع فيديو فرحة اللاعب نواف العابد بعد تلقيه نبأ استدعاء المدير الفني للمنتخب الوطني إيرفي رينارد له في قائمة الأخضر المشاركة بكأس العالم في قطر.

وقرر المدير الفني للمنتخب الوطني إيرفي رينارد، استبعاد فهد المولد، واستدعاء نواف العابد في القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية “WADA” في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية ” CAS” الخاصة باللاعب فهد المولد، وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي.