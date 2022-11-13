أوضح فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، أن الطلب على النفط يرتفع كلما تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة.
وقال ابن جمعة في تصريحات تلفزيونية إن هناك سببا آخر لارتفاع أسعار النفط، وهو ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي بواقع 3.9 مليون برميل يوميا.
وأشار إلى أن أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا استقرت في نطاق 95 دولارا تقريبا، مضيفا: “هذا سعر معقول وجيد للمستثمرين والمستهلكين”.
كما توقع زيادة الطلب على وقود التدفئة في فصل الشتاء، مشيرا إلى استمرار الأزمة الجيوسياسية وفرض سقف للنفط والغاز الروسي يدعم ارتفاع أسعار النفط.
كيف تؤثر العوامل العالمية من #تضخم و سعر #الدولار والمخزونات على أسواق النفط ؟
الخبير النفطي فهد بن جمعة يتوقع أن تتراوح أسعار #النفط بين 95 و 100 دولار للبرميل خلال فصل الشتاء#أوبك_بلس#الأسواق_العربية pic.twitter.com/x3GSVme64W
— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) November 13, 2022
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