أوضح فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، أن الطلب على النفط يرتفع كلما تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة.

وقال ابن جمعة في تصريحات تلفزيونية إن هناك سببا آخر لارتفاع أسعار النفط، وهو ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي بواقع 3.9 مليون برميل يوميا.

وأشار إلى أن أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا استقرت في نطاق 95 دولارا تقريبا، مضيفا: “هذا سعر معقول وجيد للمستثمرين والمستهلكين”.

كما توقع زيادة الطلب على وقود التدفئة في فصل الشتاء، مشيرا إلى استمرار الأزمة الجيوسياسية وفرض سقف للنفط والغاز الروسي يدعم ارتفاع أسعار النفط.