أوضح الدكتور عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية سبب تناول أدوية الحموضة قبل وجبة الإفطار.

وقال الاستشاري عبر حسابه بتويتر ” أن أغلب مضخات أحماض المعدة تكون نشطة قبل أول وجبة بعد الاستيقاظ من النوم، وبالتالي مفعول الدواء يكون أقوى قبل وجبة الإفطار”.

وتابع “دواء الحموضة في حال الارتجاع المزمن يؤخذ يوميًا لمدة شهر إلى شهرين، فإذا تحسنت الأعراض تُقلل الجرعة إلى أقل جرعة كافية للتحكم بالمرضِ أو يؤخذ الدواء عند الحاجة، معَ عدمِ إهمالِ الطُّرقِ العلاجية الأُخرى”.

ونصح الاستشاري بتناول الدواء مع كمية كافية من الماء، ولا تستلقي مباشرة بعد بلع الدواء؛ لتفادي بقاء الدواء في المريء مما قد يتسبب في حدوث جروح وتقرحات للمريء