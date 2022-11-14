روى المواطن طلال التونسي الذي يعمل مع الشرطة الأمريكية أخطر موقف تعرض له أثناء عملية تحرير رهينة من الاختطاف.

وصرح التونسي خلال لقاء له مع برنامج “ياهلا” المذاع عبر قناة روتانا خليجية أن العملية كانت في الشفت الليلي، و تلقى بلاغ عن قيام شخص باختطاف صديقته السابقة وأخذها إلى شقة تحت تهديد السلاح، لافتاً إلى أن عدد من زملائه قاموا بمباشرة البلاغ، وأثناء ذلك أطلق المتهم أعيرة نارية.

وقال أنه أبلغ بإطلاق النار فتوجه على الفور إلى مكان البلاغ، متابعاً أن رقيب الشرطة أبلغهم أنه يحتاج 4 رجال أمن لمداهمة الشقة، وكان هو من ضمن الفريق الذي اقتحم الشقة من جهة المدخل الخلفي.

وأضاف أن الهدف كان واضح أمامه، وكان يستخدم الفتاة كدرع بشري وكانت تنزف الدماء لأنه أطلق عليها النار. مشيرا إلى أنه صوب سلاحه تجاه المتهم، ولكنه لم يطلق النار خوفا على الرهينة.

وتابع أن المتهم دفع الرهينة وركض إلى إحدى الغرف، ثم خرج يركض تجاه الرهينة ومعه “سكين” لقتل الرهينة فيما قام زملائه بتصفية المتهم.

ولفت إلى أنه قام بإجراء الإسعافات الأولية للرهينة، وتم إيقاف النزيف ونقلها إلى المستشفى، موضحا أنه بعد شهرين تم تكريمه لأنه أنقذ حياة الرهينة بسبب الإسعافات التي أجراها لها.