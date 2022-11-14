أكد الإعلامي الرياضي فهد الروقي أن استبعاد اللاعب فهد المولد عن قائمة المنتخب الوطني لكأس العالم غريباً، مبيناً السبب.

وقال الروقي :” وقع ضرر على المنتخب في حال مشاركة فهد غير موجودة، هذا الأمر تكرر مع جيريرو لاعب البيروفي والذي حرم من مونديال ٢٠١٨ وكانت قصته شهيرة، استأنفوا لدى المحكمة العليا السويسرية ونُقض القرار”.

وأضاف ” جيريرو سبب عقوبته المخدرات” الكوكايين” وليست مجرد منشطات فقط بل من أخطر المواد المخدرة ومع ذلك أُعطي حق التدابير الوقتية لأنه استأنف القرار وبهذا النقض رُفع عنها الايقاف حتى لعب كأس العالم وبعد كأس العالم بشهرين صدر الحكم النهائي بإيقاف اللاعب ٤ سنوات”.