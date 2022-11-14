جاءت فورد تيريتوري 2023 في المملكة للمرة الأولى لتخطف الأنظار إليها سريعًا، حيث أنها تنتمي إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات الصغيرة، والتي تتمتع بهيكل خارجي عضلي جذاب، وعصري، بالإضافة إلى مقصورة فارهة.

وتتوفر فورد تيريتوري 2023 في المملكة من خلال وكلائها المحليين وهم : شركة محمد الناغي، وتوكيلات الجزيرة، حيث تتواجد بـ 3 فئات بتجهيزات مختلفة.

وتميزت السيارة بواجهة أمامية وحشية بفضل الشبك الأمامي الأسود الذي احتل المساحة الأكبر من المقدمة، بالإضافة إلى ذلك زودت بمصدات بلون الهيكل نفسه.

وتتوفر سيارة فورد تيريتوري 2023 في المملكة بألوان متعددة بينها : الأبيض، الأسود، الأحمر، الأزرق، وغيرها كما هو موضح، كما أنها جاءت بمصابيح تعمل بتقنية الـLED بالإضافة إلى المصابيح النهارية، وكشافات الضباب الأمامية والخلفية.

وترتكز السيارة على جنوط ألمونيوم قياس 18، 19 بوصة حسب الفئة التي ستحصل عليها، كذلك جاءت مزودة بجناح خلفي وقضبان أعلى السقف لتعزيز المظهر الجريء لها.

وتستمد السيارة قوتها من محرك سعته 1.8 لتر تيربو بقوة 190 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مع قرص دائري لنقل الحركة، والذي يوفر توازنًا استثنائيًا للقوة وعزم الدوران والاقتصاد في استهلاك الوقود.

وتأتي السيارة بـ 3 فئات هم: أمبيانتي، وتريند وتيتانيوم، وجاءت أسعارهم تفصيلاً كالتالي:

الفئة الأولى أمبيانتي بسعر 97,290 ريال

الفئة الثانية تريند بسعر 108,790 ريال

الفئة الثالثة تيتانيوم بسعر 124,545 ريال