أكد استشاري وأستاذ مشارك الغدد الصماء والسكر وأمراض الغدة الدرقية، الدكتور ناجي الجهني، أن الغذاء الصحي وممارسة الرياضة يساهمان في الشفاء من السكري.
وقال الدكتور ناجي الجهني، خلال برنامج “صباح السعودية”، أنه قد تساعد الرياضة والغذاء الصحي في التعافي من السكري في البدايات في حال كان المريض في الفترة التي لا يستخدم فيها أي أدوية ومعدل السكر التراكمي لديه أقل من 6 ونصف.
وأوضح “الجهني”، أن السكري أربعة أنواع منها النوع الأول وهو الذي يصيب الأطفال، والثاني الأكثر شيوعًا، والثالث هو سكري الحمل شبيه بالنوع الثاني، ثم السكري الأقل انتشارا الذي يصيب من يتناولون بعض الأدوية وجراحات البنكرياس.
وأشار إلى أن النوع الثاني عوامل الإصابة به كثيرة أبرزها: السمنة، ارتفاع محيط الخصر، زيادة كتلة الجسم، التاريخ العائلي، بعض الأمراض مثل متلازمة تكيسات المبايض، العمر، السلوك الخامل، والتغذية غير الصحية، ناصحًا بعدم الإفراط في النشويات مثل الخبز.
#صباح_السعودية | د. ناجي الجهني: الغذاء الصحي وممارسة الرياضة يساهمان في الشفاء من #السكري. #قناة_السعودية pic.twitter.com/qtL8cPlwpQ
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 14, 2022
#صباح_السعودية | ما هو النوع الثاني من مرض #السكري؟ وما هي عوامل الإصابة به؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/9JLhhhby8n
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 14, 2022
#صباح_السعودية | هل يمتنع مصاب السكري من النوع الثاني عن أكل الخبز والمعجنات؟🤔 #قناة_السعودية pic.twitter.com/2IA1UNuqDo
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 14, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً