أكد استشاري وأستاذ مشارك الغدد الصماء والسكر وأمراض الغدة الدرقية، الدكتور ناجي الجهني، أن الغذاء الصحي وممارسة الرياضة يساهمان في الشفاء من السكري.

وقال الدكتور ناجي الجهني، خلال برنامج “صباح السعودية”، أنه قد تساعد الرياضة والغذاء الصحي في التعافي من السكري في البدايات في حال كان المريض في الفترة التي لا يستخدم فيها أي أدوية ومعدل السكر التراكمي لديه أقل من 6 ونصف.

وأوضح “الجهني”، أن السكري أربعة أنواع منها النوع الأول وهو الذي يصيب الأطفال، والثاني الأكثر شيوعًا، والثالث هو سكري الحمل شبيه بالنوع الثاني، ثم السكري الأقل انتشارا الذي يصيب من يتناولون بعض الأدوية وجراحات البنكرياس.

وأشار إلى أن النوع الثاني عوامل الإصابة به كثيرة أبرزها: السمنة، ارتفاع محيط الخصر، زيادة كتلة الجسم، التاريخ العائلي، بعض الأمراض مثل متلازمة تكيسات المبايض، العمر، السلوك الخامل، والتغذية غير الصحية، ناصحًا بعدم الإفراط في النشويات مثل الخبز.