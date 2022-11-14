أكدت الأجهزة الامنية التركية، اليوم الاثنين، أن المتورطة بتفجير إسطنبول اعترفت بأنها نفذت هجوم شارع الاستقلال بتعليمات من حزب العمال الكردستاني.

وأوضح الأمن التركي في بيان له: “اعتقلنا المدعوة أحلام الحاملة للجنسية السورية، عند الساعة 2:50 فجرا، في المنزل الذي اختبأت فيه بعد تنفيذ العملية بمنطقة إيسينلير في اسطنبول”.

وصرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: “من نفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا، وأخذت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب/كوباني شمالي سورية، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، قد أعلن في وقت سابق، أن هناك امرأة شاركت في انفجار وقع في منطقة تقسيم بإسطبنول وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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