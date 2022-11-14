كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، عن غضبه الشديد حيال الخدمات الصحية التي يقدمها أحد مستشفيات العاصمة بغداد بعد زيارته.

وأعرب “السوداني” خلال وصوله مستشفى الكاظمية، عن امتعاضه من الخدمات المقدمة إلى المواطنين، قائلًا لمدير المستشفى: “حتى الصاحي إذا يجي هنا يتمرض”.

وعلق أحد الموظفين المحتشدين حول السوداني، قائلًا: “الله يوفقك أستاذ”، ليرد رئيس الحكومة: “الله لا يوفقنا على هذه الخدمة”؛ ليأمر بنقل الأطباء الخفر الأخصائيين في المستشفى إلى أطراف العاصمة بغداد، عقوبة لهم، بسبب عدم وجودهم في المستشفى.