قدمت استشارية طب وجراحة العيون، خديجة العطاس، نصائح للراغبين في مشاهدة منافسات كأس العالم.
وأكدت أنه يفضل مشاهدة مباريات كأس العالم من شاشات بعيدة لراحة العين مع موازنة إضاءة المكان بإضاءة التلفاز، بجانب ارتداء النظارات لمن يحتاج لها، وإبعاد النظر عن الشاشة كل 20 دقيقة لمدة 20 ثانية، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.
يذكر أن منافسات كأس العالم ستنطلق في قطر في 20 نوفمبر الجاري، ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
فيديو | استشارية طب وجراحة العيون د. خديجة العطاس:
يفضل مشاهدة مباريات #كأس_العالم من شاشات بعيدة لراحة العين مع موازنة إضاءة المكان بإضاءة التلفاز#الراصد pic.twitter.com/blVfcD4Uvh
— الراصد (@alraasd) November 14, 2022
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