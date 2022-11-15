رد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على استفسار “هل يتم إيقاف الدعم السكني للبناء الذاتي في حالة السداد المبكر والتحويل من بنك إلى بنك آخر؟”.

وأوضح برنامج سكني:”يمكن الإستفادة من برنامج نقل المديونية للمنتجات التالية، الوحدات الجاهزة من السوق، وفي حالة اكتمال البناء لمنتج البناء الذاتي يتم نقل المديونية كوحدة جاهزة لبرنامج نقل المديونية”.

وتابع:”يتوقف صرف الدعم السكني عن المستفيد عند حدوث أي من الحالات التالية:تأخر المستفيد في سداد أي قسط من الأقساط المستحقة، وفي حال رغبة المستفيد في الإنهاء المبكر للمديونية الناشئة عن عقد التمويل العقاري (سواءً بالسداد المبكر أو بالتملك المبكر)”.