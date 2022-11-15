انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، أظهر أول عملية إعادة بناء لوجه المومياء المصرية الحامل.

وكشفت عالمة الأنثروبولوجيا الشرعية الدكتورة شانتال ميلاني من مشروع مومياء وارسو، خلال الفيديو الذي أنتجته، عن مراحل عملها التي اتبعتها لإعادة بناء وجه مومياء السيدة الغامضة.

وعمل أخصائيو الطب الشرعي على عملية إعادة بناء الوجه، مستخدمين الأشعة المقطعية والأشعة السينية، وانتهوا بالوصول إلى تفسيرين مختلفين لشكل المرأة.

ويمكن ملاحظة المرأة الشابة ذات البشرة الداكنة والعيون البنية وهي تنظر إلى الأمام مباشرة في كلتا العمليتين، كما وفرت عمليات إعادة بناء الوجه مزيدا من المعلومات حول المرأة التي لا تزال هويتها غير معروفة لعلماء الآثار.

ويعتقد علماء الآثار أن المرأة توفيت منذ حوالي 2000 عام، بينما كانت حاملا في أسبوعها الـ 28، وكان عمرها على الأرجح بين 20 و30 عاما، وعاشت في القرن الأول قبل الميلاد، وخلصوا أيضا إلى أنها قد تكون مصابة بالسرطان.