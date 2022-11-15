توفي وزير الإعلام الكويتي الأسبق محمد السنعوسي، أحد مؤسسي تلفزيون الكويت الرسمي، وذلك عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة إعلامية طويلة امتدت لعقود.

وكشفت تقارير محلية بأن “السنعوسي توفي عقب صراع مع المرض لم تكشف تفاصيله، ومن المقرر أن يتم تشييعه يوم غد الأربعاء عقب صلاة العصر في مقبرة الصليبخات”.

ويعد السنعوسي الذي ارتبط اسمه بالإعلام منذ عقود، من مواليد الكويت سنة 1938، حاصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، كما التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في مصر ودرس فيه النقد.

وبدأ الراحل مسيرته المهنية في الإعلام في ريعان شبابه، حيث كان أحد مؤسسي تلفزيون الكويت الرسمي عام 1960، فيما بدأ عمله في التلفزيون آنذاك كمسؤول عن تنفيذ وتنسيق بعض البرامج التلفزيونية، ومخرج ومنتج ومعد للبرامج، حتى عام 1964 حين أصبح مراقبا للبرامج في التلفزيون ثم مديرا عاما.

وتقلد السنعوسي منصب وكيل مساعد لشؤون التلفزيون في الوزارة حتى عام 1985، وساهم السنعوسي بإنتاج فيلمي”الرسالة” و”عمر المختار” الشهيرين، وبعد تقاعده من وزارة الإعلام اختارالسنعوسي التفرغ لأعماله الخاصة، حيث عمل مديرا عاما لشركة المشروعات السياحية ثم استقال وعمل بالتجارة الحرة.

وعُرف السنعوسي خلال عقوده التي قضاها في التلفزيون بتقديم برامج حوارية سلط خلالها الضوء على قضايا إصلاحية في البلاد وبعض السلوكيات الخاطئة في المجتمع الكويتي، واتسم أسلوبه الحواري ببعض الفكاهة.