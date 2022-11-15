أصدر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا بعد شن 85 ضربة صاروخية على المدن الأوكرانية، معظمها على البنية التحتية للطاقة.

وقال زيلينسكي، “يمكننا أن نرى ما يريده العدو، لن ينجحوا، قد يكون لدينا حتى الآن 20 ضربة أخرى، يرجى الاعتناء بأنفسكم، والبقاء في المأوى لبعض الوقت. أعلم أن الإضرابات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في العديد من مدن بلدنا. ونحن نعمل على استعادتها. سنصمد”.

وكان مسؤولون في خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية، أعلنوا عن انقطاع جديد للتيار الكهربائي بعد وابل جديد من الضربات الروسية.