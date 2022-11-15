لقى ضابط برتبة عقيد في مليشيا الحرس الثوري الإيراني مصرعه جراء اغتياله في مدينة بوكان شمال غرب إيران.

وخلال الاحتجاجات الإيرانية ضد الملالي التي اندلعت في مدينة بوكان، مساء اليوم الثلاثاء، اغتال مسلحون رضا ألماسي.

وفي وقت سابق تم الإعلان عن هلاك عنصر من قوات مليشيا الحرس الثوري يدعى “رضا آذر بار” جراء هجوم في مدينة “كامياران” التابعة لمحافظة كردستان.

يذكر أن الاحتجاجات الإيرانية ضد نظام الملالي الإرهابي لم تهدأ منذ أكثر من شهرين على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني على يد الشرطة بسبب الحجاب الإجباري.