تمكن المواطن صالح الوايلي من إنقاذ طفلا مصريا بعمر 7 سنوات من حريق حادث مروري.

وقال “الوايلي” إنه تضرر في جزء من وجهه ويديه بسبب عملية الإنقاذ، وذلك بحسب ما ذكره في قناة برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

وأضاف أن الحادث وقع جراء اصطدام سيارتين، لافتا إلى أنه أخرج الطفل بسلام، مؤكدا أن لحظة رؤية الطفل بصحة جيد كانت أسعد لحظة في حياته.