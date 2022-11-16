تمكن المواطن صالح الوايلي من إنقاذ طفلا مصريا بعمر 7 سنوات من حريق حادث مروري.
وقال “الوايلي” إنه تضرر في جزء من وجهه ويديه بسبب عملية الإنقاذ، وذلك بحسب ما ذكره في قناة برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.
وأضاف أن الحادث وقع جراء اصطدام سيارتين، لافتا إلى أنه أخرج الطفل بسلام، مؤكدا أن لحظة رؤية الطفل بصحة جيد كانت أسعد لحظة في حياته.
فيديو | "صالح الوايلي" ينقذ طفلا مصريا بعمر 7 سنوات من حريق حادث مروري ويقول لـ #الراصد: تضرر جزء من وجهي ويدي بسبب الإنقاذ.. وكانت أسعد لحظة رؤيته بصحة جيدة pic.twitter.com/t2dDzrArfh
— الراصد (@alraasd) November 15, 2022
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