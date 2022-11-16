أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات .

وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1: أخصائي مشتريات (وظيفتان)

سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 2 سنوات في مجال ذات صلة.

2: فني شبكات

دبلوم تقنية معلومات أو ما يعادله في نفس التخصص.

– لا يُشترط خبرة مسبقة.

3: أخصائي نظم معلومات

درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادله في نفس التخصص.

– لا يُشترط خبرة مسبقة.

وللتقديم والاطلاع على وظائف مركز الالتزام البيئي عبر موقعه الرسمي.