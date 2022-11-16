أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات .
وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1: أخصائي مشتريات (وظيفتان)
سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 2 سنوات في مجال ذات صلة.
2: فني شبكات
دبلوم تقنية معلومات أو ما يعادله في نفس التخصص.
– لا يُشترط خبرة مسبقة.
3: أخصائي نظم معلومات
درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادله في نفس التخصص.
– لا يُشترط خبرة مسبقة.
وللتقديم والاطلاع على وظائف مركز الالتزام البيئي عبر موقعه الرسمي.
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