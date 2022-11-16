دعا محام حقوق مدنية يدعى هاري دانيلز، إلى إجراء تحقيق جنائي، بعدما استقبل مقطع فيديو يوثق تعرض موكله لضرب مبرح من قبل السجانين في أحد مراكز الاحتجاز في جورجيا.

وقال” دانيلز ” :” أن الضباط في مركز احتجاز مقاطعة كامدن ضربوا موكله بلا رحمة، بعد اعتقاله في 3 سبتمبر، بسبب حيازة ممنوعات ومخالفات مرورية.

وقام بتقديم مقطع فيديو من كاميرات المراقبة لهوبز داخل زنزانة، بينما يهرع ما لا يقل عن 5 ضباط إلى الداخل ويضربوه، يمسك أحدهم عنقه بينما يلكم آخرون هوبز في رأسه.

كما أظهر المقطع الضباط وهم يصارعون هوبز على الأرض ويخرجونه من الزنزانة ويركل أحد الضباط هوبز.

ويُشار إلى أن هوبز حُرم من العلاج الطبي بعد الضرب ووُضع في الحبس الانفرادي، بينما قال مكتب عمدة مقاطعة كامدن في بيان إنه بدأ تحقيقًا داخليًا، سيشمل جميع مقاطع الفيديو المسجلة من وقت دخول السجين إلى المنشأة في 3 سبتمبر 2022 حتى إطلاق سراحه في 30 سبتمبر 2022.

والجدير بالذكر أن هوبز، ألقى القبض عليه في جورجيا بسبب السرعة والقيادة برخصة منتهية أثناء حيازته مادة خاضعة للرقابة، كما أنه انتهك شروط الإفراج المشروط عنه في نورث كارولينا والذي منعه من السفر خارج الولاية