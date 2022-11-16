أفادت إيفانكا ترامب، سيدة الأعمال الأمريكية، ابنة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترامب، بأنها لا تخطط للانضمام إلى حملة والدها لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 للعودة مرة ثانية إلى البيت الأبيض.

وقالت “إيفانكا” في بيان نشرته شبكة “أب بي سي” الأمريكية، اليوم الأربعاء:” أنها ترغب في قضاء بعض الوقت مع أطفالها الثلاثة الذين تشاركهم مع زوجها جاريد كوشنر.”

وأضافت:” أنا أحب والدي كثيرًا.. لكن هذه المرة، أختار إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة، لا أخطط للانخراط في السياسة.”

وأكدت الشبكة أنه منذ ترك ترامب منصبه، حافظت إيفانكا وكوشنر على حياتها بعيدًا عن الأضواء نسبيًا في منطقة ميامي قبل أن ينتقلا للعيش في واشنطن.