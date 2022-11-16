قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، إنه تم تخصيص مسارا للتحول الرقمي لتطويرالخدمات ويقدم تجربة مميزة للمستفيد.

وأضاف “الجاسر”، خلال حديثه في ملتقى الحكومة الرقمية، أن هذه المسارات تضمنت مبادرات تستهدف الاستفادة مما تقدمه الحكومة الرقمية والتحول الرقمي من إمكانيات لتطوير الخدمات لكفاءة العمل وتقديم تجربةمميز للمستفيد والشركات التي تتعمل مع النقل.

وأكد أن التحول الرقمي ساهم في انتشار خدمة الأجرة “التاكسي” في 100 مدينة وبلدة في المملكة بعدما كانت في 8 مدن رئيسية فقط.