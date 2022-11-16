قال يوسف كاتب، استشاري علاج الأورام بالإشعاع، سرطان البروستات هو الأكثر انتشارا بين الرجال، ويسمى بالسرطان الصامت لكونه بطيء في نموه.

ونصح الرجال فوق الـ50 بالفحص الدوري لضمان كشف المرض في مراحل مبكرة وعلاجه، لافتا إلى أن هذا النوع من السرطان له نوعين أحدهما يكون في منطقة الحوض بغدة البروستات، أما النوع الثاني فهو ينتشر خارج منطقة الحوض ليصل للعظام والغدد الليمفاوية، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأشار إلى أن سرطان البروستات له 3 أنواع منخفضة الخطورة أو متوسطة الخطورة أو عالية الخطورة، مؤكدا أن عدم وجود دراسة علمية تؤكد أن العادة السرية من أسباب الإصابة بسرطان البروستات.

ونوه بأن الدراسات أن تغيرات الحمض النووي في غدة البروستات تؤدي إلى الانقسام وتحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا غير طبيعية تؤدي للأورام.

د. يوسف كاتب – استشاري علاج الأورام بالإشعاع: سرطان البروستات (السرطان الصامت) هو الأكثر انتشارا بين الرجال، وننصح الرجال فوق الـ50 بالفحص الدوري @drkatib#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7CJ8QG0Nh5 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 16, 2022