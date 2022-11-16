أكد الرئيس التنفيذي لشركة إبداعات للتطوير العقاري عبد الله الحمود، أن الهروب وإجراءات الاستقدام الطويلة والأجور جميعها عوامل أدت إلى توجه المجتمع للسوق السوداء.

وقال الحمود: “الهروب من أرباب وإجراءات الاستقدام التي تأخذ وقت طويل من شهر لشهرين وأيضا الأجور التي شهدتها السنوات الأخيرة من عوامل التوجه للسوق السوداء.

وشدد على أهمية وجود ضوابط للحد من هذه الظاهرة وإعادة هيكلة هذه الشركات ومعرفة سبب غلاء الأسعار.

وفي سياق آخر كان برنامج “مساند” أكد في وقت سابق أن مسؤولية مكتب الاستقدام عن العمالة المنزلية التي تم استقدامها، تكون لمدة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ قدومها إلى السعودية.