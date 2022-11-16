استرجع المعلق الرياضي إبراهيم الجابر ذكرياته في التعليق على مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم الذي أقيم في 2002.

وقال إن الأخضر حينها هزم بثمانية أهداف نظيفة أمام منتخب ألمانيا، الأمر الذي أثر عليه نفسيا وجعله يبكي بعد المباراة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

وأضاف أنه لم يبكي يوما في مسيرته الرياضية على مباراة إلا أنه بكي بحرقة بعد المباراة ولم يعرف أين سأتجه بعد انتهائها.