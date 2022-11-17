بالفيديو .. تفاصيل ضبط 4 ملايين قرص إمفيتامين مخدر بالرياض

كشف متحدث مكافحة المخدرات المقدم محمد النجيدي، تفاصيل ضبط أكثر من 4 ملايين قرص من مادة الأمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة “كبسولات قهوة” في الرياض والقبض على مستقبليها وهم مواطنان ويمني مخالف لأنظمة أمن الحدود.

وقال “النجيدي” في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية أن مكافحة المخدرات الجهات الأمنية تقف بالمرصاد لمهربي تلك المواد المخدرة مهما تعددت وسائل تلك الشبكات الإجرامية.

ودعا النجيدي المواطنين للإبلاغ عن أي عملية تهريب أو ترويج أو حيازة للمواد المخدرة عن طريق الاتصال بالرقم 995 حيث تعالج البلاغات بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلغ.