نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة الحناكية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.