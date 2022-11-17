كشفت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، عن فتح فتح باب التسجيل للانضمام لبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في المسارين (العسكري / المدني)، للعام 1444هـ بالتعاون مع القوات الجوية الملكية السعودية والعديد من الجهات الحكومية.
1- مسار التدريب العسكري:
أوضحت الكلية أن قطاعات التعيين للمسار العسكري هي:
– القوات الجوية الملكية.
– القوات البرية الملكية.
– القوات البحرية الملكية.
وأفادت بأن تخصصات المسار العسكري هي:
1- صيانة الطائرات:
– تخصص إلكترونيات الطيران (EASA).
– تخصص ميكانيكا الطيران (EASA).
2- نظم الطائرات بدون طيار:
– تخصص إلكترونيات الطيران.
– تخصص ميكانيكا الطيران.
– تخصص اتصالات الطيران.
2- مسار التدريب المدني:
تخصصات المسار المدني:
– صيانة الطائرات: (هياكل ومحركات).
3- الكلية التقنية العالمية بالجعيمة:
– مراقب مدني
– مراقب كهربائي
– مراقب ميكانيكي
– مراقب اختبارات غير الاتلافية
– مراقب اللحام
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من يوم الأحد 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م، حتى إكتمال العدد المطلوب.
وللتقديم من الموقع .
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