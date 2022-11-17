كشفت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، عن فتح فتح باب التسجيل للانضمام لبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في المسارين (العسكري / المدني)، للعام 1444هـ بالتعاون مع القوات الجوية الملكية السعودية والعديد من الجهات الحكومية.

1- مسار التدريب العسكري:

أوضحت الكلية أن قطاعات التعيين للمسار العسكري هي:

– القوات الجوية الملكية.

– القوات البرية الملكية.

– القوات البحرية الملكية.

وأفادت بأن تخصصات المسار العسكري هي:

1- صيانة الطائرات:

– تخصص إلكترونيات الطيران (EASA).

– تخصص ميكانيكا الطيران (EASA).

2- نظم الطائرات بدون طيار:

– تخصص إلكترونيات الطيران.

– تخصص ميكانيكا الطيران.

– تخصص اتصالات الطيران.

2- مسار التدريب المدني:

تخصصات المسار المدني:

– صيانة الطائرات: (هياكل ومحركات).

3- الكلية التقنية العالمية بالجعيمة:

– مراقب مدني

– مراقب كهربائي

– مراقب ميكانيكي

– مراقب اختبارات غير الاتلافية

– مراقب اللحام

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من يوم الأحد 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م، حتى إكتمال العدد المطلوب.

وللتقديم من الموقع .