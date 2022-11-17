أعرب نجم المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق، يوسف الثنيان، عن اطمئنانه بالمسرحية التي ستُجسد مسيرته الرياضية، لافتًا أنها ستكون بداية لاعب من صغره حتى يستطيع الوصول للمنتخب.

وقال الثنيان في تصريحات لبرنامج “المنتصف” المُذاع على القناة الإخبارية: ” أن المسرحية ستكون عن حياته وليس بها شيء كوميدي.”

وأضاف:” متفائلون بالمنتخب بناء على ما شاهدناه في مباراة كرواتيا”،مؤكدًا أنه سيقدم أفضل مستوى لديه.