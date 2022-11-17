النظرة الفنية للسوق السعودي بإغلاق الخميس

قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام أغلق اليوم الخميس على 11142، وبقيمة بلغت 4.2 مليار.

وذكر أن الإغلاق مازال للأسف سلبي وفي مسار هابط، مضيفا أنه لا إيجابية إلا بالعودة فوق 11330، والتي تمثل مقاومة قوية للسوق حاليًا.

وأشار إلى أن الأهداف السلبية مازالت قائمة وهي 10600 تقريبًا، تليها 9200 اذا لم يكسر 10600 ويغلق أسفل منها، مضيفا أنهم لا يزالون ينتظرون إشارات إيجابية للسوق للحديث عن ثبات، ومن ثم اتجاه صاعد يعكس الحركة الهابطة التصحيحية الممتدة من قمة الـ 14000.

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