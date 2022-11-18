قررت وزارة التعليم السماح للطلاب والطالبات المتأخرين بدخول قاعات اختبار المواد التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1444هـ، المقرر انطلاقه يوم (الأحد) القادم بحيث لا تتجاوز مدة التأخير 15 دقيقة.

وشددت الوزارة على أخذ تعهد بعدم تكرار ذلك، وفي حال التكرار تتم معاملته وفق ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة بحيث (يتم حسم درجة من درجات المواظبة عن كل تأخر لسبب غير وجيه لا تقتنع به لجنة التحكم والضبط والإشراف والمتابعة بالمدرسة).

وأكدت الوزارة أنه لا يسمح للطالب الذي يحضر بعد مرور نصف الوقت المخصص للاختبار، ويحرر محضر تأخر طالب أكثر من (15) دقيقة «تكرار تأخر».