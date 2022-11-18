أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري تمديد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ إلى يوم السبت المقبل لمحاولة الوصول إلى توافق بشأن تعويض الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.

وكان من المقرر أن تنتهي القمة العالمية للمناخ “كوب27″، المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الجمعة، إلا أنه تم تمديد الأعمال للوصول إلى توافق بشأن تعويض الأضرار الناتجة عن التغير المناخي ووفاء الدول الغنية بالتزاماتها تجاه الدول الفقير.

ويهدف مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) الذي تنظمه الأمم المتحدة في شرم الشيخ في مصر إلى زيادة التزامات حوالى 200 دولة مشاركة في الحد من هذه الآفة.