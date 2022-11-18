أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارًا بتكليف الأستاذ فهد بن سعد العجمي بمهام (وكيل الأمين المساعد للاستثمارات وتنمية الإيرادات).

ويعتبر العجمي من الكفاءات القيادية البارزة بأمانة المنطفة الشرقية، وسبق له إدارة الموارد البشرية، ومركز الإبداع والتميز، وعدة لجان لأمانة الشرقية، و أمانة المجلس البلدي.

وثمن فهد العجمي قرار معالي أمين المنطقة الشرقية، والذي اعتبره حافزًا له على تطوير منظومة الإستثمار وتنمية الإيرادات، امتدادًا لما تشهده وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، من حركة واحترافية في الآداء لخلق بيئة استثمارية جاذبة.