قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، محمد عبد الجواد، ذكرياته عن اهتمام الملك فهد بن عبدالعزيز بمشاركات الأخضر في المحافل الدولية.

وذكر أن الملك فهد كان يحرص على الاتصال بكل اللاعبين ويتحدث معهم رغم المسؤوليات والأمور الكثيرة التي كانت تشغله ، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة mbc.

وأضاف أن الملك فهد كان أيضا يتابع بدقة أخبار الرياضة واللاعبين ونتائج المباريات، كما حرص على دعمهم وتشجيعهم قبل المباريات.