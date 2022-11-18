قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، محمد عبد الجواد، ذكرياته عن اهتمام الملك فهد بن عبدالعزيز بمشاركات الأخضر في المحافل الدولية.
وذكر أن الملك فهد كان يحرص على الاتصال بكل اللاعبين ويتحدث معهم رغم المسؤوليات والأمور الكثيرة التي كانت تشغله ، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة mbc.
وأضاف أن الملك فهد كان أيضا يتابع بدقة أخبار الرياضة واللاعبين ونتائج المباريات، كما حرص على دعمهم وتشجيعهم قبل المباريات.
بعد لقاء سمو #ولي_العهد قبل مشاركة منتخب كرة القدم في كأس العالم بقطر
النجم الدولي السابق محمد عبد الجواد يروي قصصا من اهتمام الملك فهد – يرحمه الله – بمشاركات الأخضر في المحافل الدولية 🇸🇦💚
المزيد مع سامي جميل@hazimalghamdi88@Sami__Jameel#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/z7IfhfR5l1
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) November 18, 2022
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