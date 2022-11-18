استقبل ملك تايلند فاجير الونجكورين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له، في القصر الكبير بالعاصمة بانكوك.
وشارك ولي العهد ، اليوم، في العاصمة التايلندية بانكوك، في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ( APEC ).
وكان في استقبال سمو ولي العهد، لدى وصوله مركز الملكة سريكيت الوطني للمؤتمرات، دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت تشان اوشا.
ملك #تايلند فاجير الونجكورين يستقبل ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان والوفد المرافق له، في القصر الكبير بالعاصمة #بانكوك pic.twitter.com/u2GBs1wcOV
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 18, 2022
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